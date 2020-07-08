MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
GeriGündem Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 08.07.2020 - 16:25,Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalp krizi geçiren itfaiye eri hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK Belediyesi’nde görevli itfaiye eri Mehmet Yıldız (49), görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde 9 yıldır görev yapan Mehmet Yıldız, görev için yola çıktığı sırada itfaiye aracında fenalaştı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Yıldız, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mehmet Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldız’ın ölümü mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Yıldız’ın yarın itfaiye müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle