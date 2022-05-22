Kalp krizi geÃ§iren doktor, acilin Ã¶nÃ¼nde yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ± Hayata dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in seferberlik...

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Dahiliye uzmanÄ± Dr. GÃ¼ngÃ¶r Sitar'Ä±n, 25 Mart'ta Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. Ä°lhan Varank EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'nin (EAH) ek binasÄ±ndaki mesaisine giderken aniden gÃ¶ÄŸsÃ¼ aÄŸrÄ±maya baÅŸladÄ±. TecrÃ¼beli hekim, kalp krizi geÃ§irdiÄŸini anlayÄ±p yolunu deÄŸiÅŸtirdi ve aracÄ±yla ana binanÄ±n aciline gitti.

GÃ¼venlik gÃ¶revlilerinin dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± aracÄ± ambulans giriÅŸ yolunun ortasÄ±na park etti, aracÄ±ndan indi, ancak birkaÃ§ adÄ±m attÄ±ktan sonra yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

YardÄ±ma koÅŸan gÃ¼venlik gÃ¶revlilerine, "Burada hekimim, sanÄ±rÄ±m kalp krizi geÃ§iriyorum" diyebildi ve birkaÃ§ saniye sonra bilincini kaybetti. Acil kÄ±rmÄ±zÄ± alanda kalp masajÄ±na baÅŸlandÄ± ve o ÅŸekilde anjiyo Ã¼nitesine nakledildi. Burada pÄ±htÄ± sonucu tÄ±kanan damarÄ±na stent takÄ±ldÄ±, yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±.

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YAPAY KALP AKCÄ°ÄžER MAKÄ°NESÄ° ALTINDA Ã‡ALIÅžAN KALBE BYPASS YAPILDI

Bu kez takÄ±lan stent pÄ±htÄ± ile tÄ±kandÄ± ve kalbi yine durdu. Anestezi doktoru, sedyeye Ã§Ä±kÄ±p kalp masajÄ± yapmaya baÅŸladÄ± ve genÃ§ hekim o ÅŸekilde ameliyathaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Toplamda 2 saat sÃ¼ren kalp masajÄ± ile beyninin oksijensiz kalarak hasar gÃ¶rmesi engellenen Dr. Sitar, son Ã§are yapay kalp akciÄŸer cihazÄ± ECMO'ya baÄŸlandÄ±.

O anda kalp ritmi alÄ±nÄ±nca acilen bypass ameliyatÄ±na baÅŸlandÄ±. Mesai arkadaÅŸlarÄ± Kalp Damar Cerrahisi EÄŸitim Sorumlusu DoÃ§. Dr. Murat UÄŸur ile DoÃ§. Dr. YÃ¼cel Ã–zen tarafÄ±ndan 2 saat sÃ¼ren kalp masajÄ± sonrasÄ± Ã¼stelik Ã§alÄ±ÅŸan kalbe ECMO altÄ±nda bypass ameliyatÄ± yapÄ±ldÄ±. Dr. Sitar'Ä±n komplikasyonlarÄ± bununla da bitmedi, pÄ±htÄ±ya baÄŸlÄ± yÃ¼ksek doz kan sulandÄ±rÄ±cÄ± kullanÄ±lmak zorunda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± kanamasÄ± oldu. 12 saat iÃ§inde vÃ¼cudundaki tÃ¼m kan 2 kez deÄŸiÅŸtirilmek zorunda kalÄ±ndÄ±. Toplamda 100 Ã¼nite kan verilen Dr. Sitar, 1 buÃ§uk ay sÃ¼ren tedavisinin ardÄ±ndan mucizevi bir ÅŸekilde hiÃ§bir hasar kalmadan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu.

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"BÄ°R HEKÄ°M OLARAK KENDÄ°M GÄ°BÄ° BÄ°R VAKA GÃ–RMEDÄ°M"

YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± DemirÃ¶ren Haber AjansÄ± ile paylaÅŸan Dr. Sitar, "Mesaime gidebilmek iÃ§in o sabah evden Ã§Ä±ktÄ±m. Ek hizmet binamÄ±zdaydÄ± o gÃ¼nkÃ¼ mesaim. Ama yolda gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ± hissettim. YÃ¶nÃ¼mÃ¼ deÄŸiÅŸtirip bizim acil servise dÃ¶ndÃ¼m. Hatta gÃ¼venliklerin dikkatini Ã§ekebilmek iÃ§in arabayÄ± yolun ortasÄ±nda bÄ±raktÄ±m. 'Galiba kalp krizi geÃ§iriyorum' deyip 4 adÄ±m attÄ±ktan sonra bilincimi kaybetmiÅŸim. Hemen kalp masajÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸlar acilde. YoÄŸun bakÄ±m ve anestezi hekimlerine haber vermiÅŸler. Hatta bana sonradan anlattÄ±lar, acil servis kÄ±rmÄ±zÄ± alandan, kalp damar cerrahi yoÄŸun bakÄ±mÄ±na, anestezi doktoru Ã¼stÃ¼me Ã§Ä±kÄ±p sedyenin Ã¼stÃ¼nde kalp masajÄ± yaparken nakletmiÅŸler beni. Kalbim Ã§ok saÄŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ECMO cihazÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸÄ±m. O esnada da kalbe mÃ¼dahale edilerek yeniden atmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ. Toplamda 100 Ã¼niteye yakÄ±n kan Ã¼rÃ¼nÃ¼ almÄ±ÅŸÄ±m. SaÄŸ olsun o gece Ã§evredeki vatandaÅŸlar kan vermek iÃ§in seferber olmuÅŸlar. Hatta bir sÃ¼re sonra KÄ±zÄ±lay 'Yeter artÄ±k gelmenize gerek yok' diye uyarÄ± geÃ§miÅŸ. Mucize bir ÅŸekilde hayatta kaldÄ±m. Uzun yÄ±llardÄ±r hekim olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en aÄŸÄ±r kalp krizi vakasÄ± oldum" dedi.

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UYANIR UYANMAZ Ä°STÄ°FA DÄ°LEKÃ‡ESÄ°NÄ° GERÄ° ALDIRDI

Kalp krizi geÃ§irdiÄŸi gÃ¼n Ä°lhan Varank EAH'deki son mesai haftasÄ± olduÄŸunu da anlatan Dr. Sitar, baÅŸka bir hastaneden iÅŸ teklifi aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ayrÄ±lma dilekÃ§esi verdiÄŸini ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu inanÄ±lmaz tecrÃ¼beden sonra onu hayata dÃ¶ndÃ¼ren ekip arkadaÅŸlarÄ±yla kalmak istediÄŸini bir kez daha anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"BaÅŸka bir hastaneden teklif almÄ±ÅŸtÄ±m. Oraya baÅŸlamama 1 hafta kalmÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±ma veda edip gitmek gerÃ§ekten zor geliyordu. BÃ¶yle bir sÃ¼reÃ§ olunca da ilk aklÄ±ma burada kalmayÄ± istediÄŸim geldi. Hatta ilk uyandÄ±ÄŸÄ±mda eÅŸime, kardeÅŸime, istifa dilekÃ§emi geri alÄ±p almadÄ±klarÄ±nÄ± sordum. SaÄŸ olsunlar onlar ilgilenmiÅŸler. Hastanemde kaldÄ±m, gideceÄŸim hastanedeki yÃ¶neticiler de anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiler"

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"HÄ°Ã‡BÄ°R SAÄžLIK SORUNUM YOKTU, 1,5 AY Ã–NCE COVÄ°D GEÃ‡Ä°RMÄ°ÅžTÄ°M"

Daha Ã¶nce hiÃ§bir saÄŸlÄ±k sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta aktif sporla uÄŸraÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekleyen Dr. Sitar, bu kadar aÄŸÄ±r bir kalp krizinin altÄ±nda yatan asÄ±l nedenin pÄ±htÄ± olmasÄ± nedeniyle krizden 1 buÃ§uk ay Ã¶nce geÃ§irdiÄŸi Covid hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n buna neden olduÄŸuna dair kafasÄ±nda soru iÅŸaretleri oluÅŸtuÄŸunu da belirterek "Trekking yaparÄ±m, gÃ¼cÃ¼m yettiÄŸince daÄŸa tÄ±rmanÄ±rÄ±m. Hatta geÃ§en yÄ±l KaÃ§kar'da zirveye Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, bu Ã§ok aÄŸÄ±r bir efordu aslÄ±nda. Anjiyomda kalbimde plak Ã§Ä±kmadÄ±. Sadece pÄ±htÄ± vardÄ±. Covid'i hafif geÃ§irmiÅŸtim ama kafamda soru iÅŸaretleri var bununla iliÅŸkisine dair. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle Ã§ok hastalarÄ±mÄ±z oldu" diye konuÅŸtu

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"HASTASI Ä°Ã‡Ä°N YOÄžUN BAKIM LAZIM SANDIM, MEÄžER KENDÄ°SÄ°YMÄ°Åž"

Dr. Sitar'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sÃ¼recinde, bir an olsun baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmayan Anestezi ve Reanimasyon BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nden arkadaÅŸÄ± DoÃ§. Dr. Esra AdÄ±yeke ise tÃ¼m ekibin onun kriz geÃ§irdiÄŸi Cuma gecesinden yoÄŸun bakÄ±mda stabil hale geldiÄŸi SalÄ± gecesine kadar 5 gÃ¼n boyunca evlerine dahi gitmeden hastanede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak duygularÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle ifade etti:

"Hastane kurulduÄŸu andan itibaren GÃ¼ngÃ¶r'le birlikte Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Mesai arkadaÅŸÄ±m. O gÃ¼n beni aradÄ±klarÄ±nda, 'GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n yoÄŸun bakÄ±ma ihtiyacÄ± var' dediler. Normalde GÃ¼ngÃ¶r kendi hastalarÄ± iÃ§in beni arar, 'YoÄŸun bakÄ±ma ihtiyacÄ±mÄ±z var' der. Allah Allah, neden kendisi aramadÄ± diye ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ hiÃ§ beklemediÄŸim bir tablo bu. 'GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n kendisi arrest oldu (kalbi durdu) Esra dediklerinde bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaÅŸadÄ±m. HiÃ§ hatÄ±rlamÄ±yorum anjiyoya nasÄ±l koÅŸtuÄŸumu. YoÄŸun bakÄ±mda ilk 5 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reci Ã§ok aÄŸÄ±r seyrettiÄŸi iÃ§in ve bir tÃ¼rlÃ¼ stabil olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, biz bÃ¼tÃ¼n ekip evimize gitmedik, neredeyse hep baÅŸÄ±ndaydÄ±k"

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"ANCAK BANA GÃœLÃœMSEDÄ°ÄžÄ°NDE Ä°Ã‡Ä°M RAHATLAYABÄ°LDÄ°"

DoÃ§. Dr. AdÄ±yeke, hekimlik hayatÄ± boyunca bu derece zor bir vaka gÃ¶rmediÄŸini ifade ederek, "Belki de hekimlik hayatÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m ilk ve son vaka olacak bu ÅŸekilde. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 10 hastada gÃ¶receÄŸimiz tÃ¼m komplikasyonlarÄ± tek biri vakada gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olduk. 2 saatlik kalp masajÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in, beyni oksijensiz kaldÄ± mÄ± endiÅŸesini Ã§ok yaÅŸadÄ±m. Uyanana kadar Ã§ok endiÅŸeli bir bekleyiÅŸimiz vardÄ±. En sonunda 'GÃ¼ngÃ¶r benim iÃ§in gÃ¼lÃ¼mser misin?' dedim ve bana gÃ¼lÃ¼msediÄŸinde, 'Evet artÄ±k arkadaÅŸÄ±m hipoksik (oksijensiz) kalmamÄ±ÅŸ diyebildim ve rahatladÄ±m" diyerek sÃ¶zlerini noktaladÄ±.

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SON Ã‡ARE ECMO CÄ°HAZINA BAÄžLANDI

Kalp Damar Cerrahisi ekibi olarak DoÃ§. Dr. YÃ¼cel Ã–zen ile birlikte mesai arkadaÅŸlarÄ±na 'dÃ¼nyada ilk kez' bÃ¶ylesine mucizevi bir mÃ¼dahale yaparak onu saÄŸ salim ailesine kavuÅŸturmayÄ± baÅŸaran DoÃ§. Dr. Murat UÄŸur ise o gÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle anlattÄ±:

"25 Mart sabahÄ± biz eÄŸitimimizi yaparken anjiyo ve yoÄŸun bakÄ±m koridorunda ciddi bir kalabalÄ±k gÃ¶rdÃ¼k. Ne olduÄŸunu sorduÄŸumuzda 'Dahiliyeden GÃ¼ngÃ¶r Bey kalp krizi geÃ§irdi, anjiyoda' dediler. Ä°lk baÅŸta kalp damar cerrahilik bir durumu yoktu. Ama yoÄŸun bakÄ±ma gittiÄŸimizde tekrar kalp masajÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ± ve tekrar anjiyoya alÄ±ndÄ± hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde. TakÄ±lan stent de tÄ±kanmÄ±ÅŸtÄ± ve pÄ±htÄ± eritici ilaÃ§lar verilmiÅŸti. Kalp masajÄ±yla da cevap alÄ±namayÄ±nca biz hemen orada kasÄ±ÄŸÄ±ndan yapay kalp akciÄŸer makinasÄ± ECMO'ya baÄŸladÄ±k ve kalp ameliyatÄ±na aldÄ±k. Ã‡ok riskli bir ameliyattÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kalp kriziyle gelmiÅŸti, stent tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak pÄ±htÄ± eritici, kan sulandÄ±rÄ±cÄ± yÃ¼ksek doz ilaÃ§lar verilmek zorunda kalÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±, kanama riski Ã§ok yÃ¼ksekti. Bu tabloyla ECMO desteÄŸinde, Ã§alÄ±ÅŸan kalpte bypass ameliyatÄ± yaptÄ±k."

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"TRABZONSPOR'UN ÅžAMPÄ°YONLUK MAÃ‡INI Ä°ZLEYECEKSÄ°N DÄ°YE SÃ–Z VERDÄ°K"

Ä°lk 24-48 saatte gerÃ§ekten de ciddi bir kanamasÄ± olduÄŸunu belirten DoÃ§. Dr. UÄŸur, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle noktaladÄ±:

"Hatta ilk 12 saatte vÃ¼cudundaki tÃ¼m kanÄ± 2 kez deÄŸiÅŸtirdik. AralÄ±klÄ± da olsa 2 saate yakÄ±n kalp masajÄ± Ã¶ykÃ¼sÃ¼ vardÄ± ve uyanacak mÄ±, uyanÄ±rsa sekel (hasar) kalacak mÄ± diye Ã§ok endiÅŸelendik. GÃ¼ngÃ¶r uyandÄ±ktan sonra yoÄŸun bakÄ±mdayken ona verdiÄŸimiz bir sÃ¶z vardÄ±. Kendisi koyu bir Trabzonspor taraftarÄ±dÄ±r. 'Trabzonspor'un ÅŸampiyonluÄŸunda serviste olacaksÄ±n ve maÃ§Ä± serviste izleyeceksin' demiÅŸtik. Ã‡ok ÅŸÃ¼kÃ¼r bunu da baÅŸardÄ±k. Kalp damar cerrahÄ± olarak karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m en zor vakaydÄ± aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Ama dÃ¼ÄŸme baÅŸtan doÄŸru iliklenmiÅŸti. Acil servise geldikten sonra derhal mÃ¼dahaleye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ± ve 2 saat kalp masajÄ±na raÄŸmen hiÃ§bir nÃ¶rolojik sekel kalmadan GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼ taburcu etmeyi baÅŸardÄ±k."

"BURAYA GELMESÄ° ÅžANSTI AMA SONRASI BÃœYÃœK BÄ°R EMEK"

Dr. Sitar'Ä±n kendisi gibi hekim olan eÅŸi Dr. Cemre Sitar ise 'Dizilerde gÃ¶rsek senaryo derdik. Hadi canÄ±m buradan da dÃ¶nmez bu hasta derdik ama hepsini bizzat kendimiz yaÅŸadÄ±k' diyerek yaÅŸadÄ±klarÄ± sÃ¼reci ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti:

"GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n tedavi sÃ¼reci boyunca Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r ki benim 'hekim olarak' dÃ¼ÅŸÃ¼nmemi, endiÅŸe etmemi, sorgulamamÄ± gerektirecek bir sÃ¼reÃ§ olmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tedavisini yapan ekip Ã§ok iyiydi. SaÄŸlanan ÅŸartlar, kiÅŸisel fedakarlÄ±klar benim bu kaygÄ±larÄ± yaÅŸamamÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. BÃ¶yle bir ekiple karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ± ÅŸanstÄ±. O sÄ±rada herkesin burada olmasÄ±, bu hastaneye varabilmiÅŸ olmasÄ±, kendi hastanesinin aciline gelebilmiÅŸ olmasÄ± bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸans faktÃ¶rÃ¼ydÃ¼. Ama sonrasÄ±, sonrasÄ± ÅŸans deÄŸil, emekti. Biz bunca badireye raÄŸmen hayatÄ±mÄ±za kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerden devam edebiliyoruz. KÃ¶tÃ¼ bir kabus gÃ¶rdÃ¼k gibi, Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir kabustan uyanmÄ±ÅŸ gibiyiz."Â