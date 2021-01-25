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Gündem
Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:35 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren balıkçı hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren balıkçı hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, balıkçılık yapan Süleyman Toğaç (60) 3 tekerlekli bisikletinden indikten sonra fenalaşarak öldü. Toğaç’ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. 

Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi’ne sabah saatlerinde 3 tekerlekli bisikleti ile gelen Süleyman Toğaç, bisikletinden inerek araziye girdi. Boş arazide bir anda yere düşen Toğaç’ı mahalle sakinleri fark etti. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekibi, Toğaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri tarafından Toğaç’ın, ilk tetkiklere göre kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirildi. Toğaç’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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