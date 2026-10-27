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Kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Ömer Halis, hayatını kaybetti

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#Kalp Krizi#Zonguldak#Ömer Halis Yıldırım
Kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Ömer Halis, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 16:17

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eğitim gördüğü ilkokulda rahatsızlanan Ömer Halis Yıldırım (9), yaşamını yitirdi. Yıldırım’ın ilk incelemede kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

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Olay, saat 13.30 sıralarında İhsan Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Halis Yıldırım, okulda aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Kalp krizi geçiren 9 yaşındaki Ömer Halis, hayatını kaybetti

İhbar üzerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Ömer Halis Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Yıldırım’ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

 

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#Kalp Krizi#Zonguldak#Ömer Halis Yıldırım

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