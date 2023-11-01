Kalp krizi geçiren 18 yaşındaki Ali Rıza hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ali Rıza Ayvacıoğlu (18), uzun süredir kalp rahatsızlığı hastalığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple bir süredir Ankara’da hastanede tedavi altında tutulan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ali Rıza Ayvacığlu, genç yaşta hayatını kaybetti. Ayvacığlu’nun öldüğü bilgisi okulda öğretmenleri ve sınıf arkadaşları arasında derin üzüntüye neden oldu.

Okul Müdürü İbrahim Güccük, “Sözün bittiği yerdeyiz, çok değerli öğrencimiz Ali Rıza Ayvacıoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş durumdayız. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz'' ifadelerini kullandı.

18 yaşında hayatını kaybeden Ali Rıza Ayvacıoğlu ailesi, köylüleri, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin katıldığı Çepni Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.