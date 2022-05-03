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Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki İrem'den acı haber

#Kastamonu#Cide#İrem Bakan
Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki İremden acı haber

Kastamonu'nun Cide ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 9 yıldır tedavi gören İrem Bakan (15), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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Cide ilçesine bağlı Çataloluk Köyü'nde yaşayan ve 9 yıldır böbrek yetmezliği hastası olan İrem Bakan, 1,5 yıldır tedavi gördüğü İstanbul Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bakan, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İrem Bakan'ın ağabeyi Muammer Bakan, "Kardeşimiz için ailece 9 yıla yakın mücadele verdik. Tüm aile İrem yaşayabilsin diye gece uyku uyumadı. Hep bir umut içinde iyi olacağını hayal ettik. Ama olmadı ve canımızı yitirdik. Son 1,5 yıldır sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. En büyük üzüntüm çocukluğunu yaşayamaması, arkadaşlarıyla birlikte koşup oyunlar oynayamaması" dedi.

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#Kastamonu#Cide#İrem Bakan

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