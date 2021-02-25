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Gündem
Taha AYHAN/DARENDE (Malatya), (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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Kalp krizi geçirdi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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MALATYA'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren Abdurrahman Koçhan (52), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Darende'de Abdurrahman Koçhan, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Koçhan için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi. Fenalaşan Koçhan, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Koçhan'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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