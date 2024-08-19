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Kalp krizi değil sevgilisi öldürdü

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#Kalp Krizi#Nuhbe Yılmaz#Derince
Kalp krizi değil sevgilisi öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 07:00

Kalp krizi geçirdiği belirtilerek hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine yapılan otopside, kadının boğularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gözaltına alınan erkek arkadaşı emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde Nuhbe Yılmaz (36), Atalar Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı. Kalp krizi ihbarını alan acil sağlık ekipleri, adrese giderek kadını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Bilinci kapalı halde hastaneye getirilen Nuhbe Yılmaz, sağlık çalışalarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Doktorların, kadının ölümünü şüpheli bulmaları üzerine Nuhbe Yılmaz’ın cenazesine detaylı otopsi yapıldı.

GERÇEK OTOPSİYLE ÇIKTI

Otopside kadının kalp krizi sebebiyle değil, boğazının sıkılması sonucu boğulma sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından, kadının erkek arkadaşı C.Y.E. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Nuhbe Yılmaz ile kavga ettiklerini ve kadının boğazını sıktığını itiraf eden C.Y.E., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Nuhbe Yılmaz’ın cenazesi, dün Körfez İlimtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
 

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#Kalp Krizi#Nuhbe Yılmaz#Derince

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