Kalp kelimesi Arapçadan Türkçeye geçmiş sözcüklerden biridir. Gündelik yaşamda en çok değerlendirilen kelimeler arasında yer alır. Vücuttaki en önemli organı anlatırken ayrıca manevi yönden de bir anlamı bulunur. Bu konuda farklı eş anlamlılarını kullanmak mümkün.

Kalp Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kalp kelimesinin eş anlamlısına bakıldığında ‘yürek’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime hem vücudun içerisindeki bir organı anlatmakta hem de karşılıklı insan duygularını tabir etmekte de söylenebilmektedir. Diğer yandan ‘sevgi’ kelimesini de hatırlattığını söylemek mümkün.

TDK’ya Göre Kalp Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından kalp eş anlamlısı olarak ‘yürek’ kelimesi karşılık bulmuş durumda. Daha çok vücuttaki organ için değerlendirilmekte ve cümle içerisinde kullanım şansı vermektedir. Kalp sözcüğü ile aynı şekilde ele alınabilir. Aynı zamanda karşılığı sevgiyi anlatmak içinde cümle içerisinde geçebilir.