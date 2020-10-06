Kalp hastasına askeri helikopterle sevk

Tunceli’de yaşayan Hasan Bent, yolda yürürken Atatürk Mahallesi’nde devlet hastanesi yakınlarında kalp krizi geçirdi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bent, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kalbi duran Bent, yapılan müdahaleyle tekrar hayata döndürüldü. Bent’in tedavisi için Elazığ’da özel bir hastaneyle irtibata geçildi. Durumu öğrenen Vali Mehmet Ali Özkan’ın talimatıyla, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nda bulunan sikorsky tipi askeri helikopterle Bent, Elazığ’daki özel hastaneye götürdü.