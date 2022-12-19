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Kalp hastası liseli Sueda Öksüz, yaşamını yitirdi

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#Düzce#Hastane#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 14:31

DÜZCE’de, evde annesi tarafından haraketsiz halde bulunan lise öğrencisi Sueda Öksüz (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sueada’nın kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü belirlendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Körpeşler Mahallesi’nde meydana geldi. Halise Öksüz eve döndüğünde kızı Sueda Öksüz’ü yerde hareketsiz halde buldu. Annenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi genç kızı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Sueda Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz’ün kızı olan, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sueda Öksüz’ün kalp kasının iltihaplanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sueda Öksüz’ün cenazesi bugün Cedidiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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#Düzce#Hastane#Sağlık

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