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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Kalp hastası Harun ölü bulundu

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Kalp hastası Harun ölü bulundu
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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Harun Çalışkan (21), evinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi.

​Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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