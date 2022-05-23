Bilim dünyasının konuştuğu araştırma: Grip aşısı kalp krizi riskini azaltıyor!

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Kalp hastalığınız veya kalp hastalığı için risk faktörleriniz varsa, felç ve kalp krizi riskinin önemli derece arttığını zaten biliyoruz. Ancak grip olmanın ciddi ve hatta ölümcül kardiyak olay riskini önemli ölçüde artırabileceğini biliyor muydunuz?

Yapılan yeni bir araştırmaya göre, kalp krizi geçiren herkese 72 saat içinde grip aşısı yapılmasını, bu aşının sonraki 12 ay içinde ikinci bir kalp krizinden ölme riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı sonucuna varıldı.

Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Naveed Sattar şunları söyledi:

“Grip atardamarlarınıza baskı yapar ve kanınızı kalınlaştırır. Bu nedenle kalp hastalığınız varsa kalp krizi eşiğinizi aşabilir. Ve bir kere kalp krizi geçirdikten sonra ikincinin ilk altı ila 12 ay ayda olma riski çok daha fazladır. Bu kanıt, kışa kadar beklememenin ve hemen grip aşısı yaptırmanın iyi bir fikir olduğunu gösteriyor.”

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Grip kış aylarında zirve yaparken, enfeksiyonlar yılın herhangi bir zamanında ortaya çıkabilir. Çalışmanın önerdiği çözüm ise tüm kalp krizi geçiren hastaların, hastanede iyileşme sürecindeyken rutin olarak aşılanması.

İsveç Orebro Üniversitesi’ndeki bilim insanları, İngiltere dahil olmak üzere sekiz ülkeden yaklaşık 3.000 kalp krizi hastasını izledi. Yarısına hastaneye yatıştan sonraki üç gün içinde grip aşısı yapıldı ve geri kalanı plasebo oldu. Takip eden 12 ay boyunca, grip aşısı olanlarda kalple ilgili ölümler, plasebo grubuna göre neredeyse yüzde 40 daha düşüktü.

Peru’dan bir araştırma ekibi tarafından yürütülen ikinci araştırma, 4.000’den fazla hastanın verilerine baktı ve grip aşısının ikinci bir kalp krizinden ölme şansını yüzde 47 azalttığı sonucuna vardı.

Her iki çalışmada da benzer ikinci kalp krizi oranları bulundu. Bu da grip aşısının kalp krizinin olmasını engellemediğini ancak verdiği hasarı en aza indirebileceğini gösteriyor.

Grip nedeniyle hastaneye yatırılan 336.000 kişiyi inceleyen bir çalışmada, yüzde 11,5'i ciddi bir kardiyak olay yaşadı. Grip nedeniyle hastaneye yatırılan 336.000 kişiyi inceleyen bir çalışmada, yüzde 11,5'i ciddi bir kardiyak olay yaşadı.

Grip aşısının sağladığı kanıtlanmış faydaların ve kardiyovasküler hastalığı olanlar arasında grip enfeksiyonunun oluşturduğu risklerin bir sonucu olarak, CDC ve diğer birçok uluslararası toplum, kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda yıllık grip aşısını şiddetle tavsiye ediyor.

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Grip ile kalp krizi arasındaki bağlantı nedir?

Grip neden kalp krizini tetikler?

Grip ilaçları da aynı etkiyi gösterir mi?

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tulga Ulus ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl araştırmayı destekler nitelikte açıklamalarda bulundu.

YENİ KRİZ VE ANİ ÖLÜMLERİ AZALTIYOR

Kalp ve Damar Cerrahı Ulus, araştırma sonuçlarını doğrulayarak, grip aşısının kalp krizinden korunmada etkili olduğunu vurguladı. “Grip aşısı, koroner kalp hastalığı olanlarda yeniden kalp krizi, ani ölüm veya inme olaylarında yüzde 50’ye varan azalma sağlayabiliyor.”

Enfeksiyon etkisi ile kalp krizi geçirme riskinde hem kısa hem uzun vadede bir artışın görüldüğünü ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Bingöl ise, “Bu risk artışı enfeksiyonun şiddeti arttıkça daha belirgin hale gelir. Kalp krizinin en sık, kalbi besleyen koroner damarlar içerisindeki plakların yırtılması ile oluşur. Bu plakların oluşumundan yırtılmasına kadar olan süreçte enflamasyon oldukça önemli bir faktör. Bu sürece katkıda bulunan birçok faktör olması yanında grip virüsü de dahil olmak üzere mikroorganizmalar enflamatuar yanıtı etkiler.” dedi.

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KALP HASTALARINDA GRİP AŞISI GEREĞİNDEN AZ UYGULANIYOR

Viral enfeksiyonlar ile kalp-damar hastalıkları arasında önemli bir ilişki olduğunu bildiren Ulus, “Grip aşısı yapıldığında, grip ataklarının önlenmesi sayesinde yangı artışı oluşmaz ve bu sayede kalp hastalığı olan kişilerde kalp krizi riskinden korunmuş olur.” dedi.

Grip aşısının kalp hastalarında yeteri kadar uygulanmadığını vurgulayan Bingöl, “Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular, grip aşısının kalp krizi sonrası hastane tedavisinin bir parçası olarak düşünülmesi gerektiğini gösteriyor. Ancak özellikle kalp olayları açısından risk taşıyan hastalara tüm hekimler tarafından tavsiye edilmesine rağmen grip aşısı hala gereğinden az uygulanıyor.” ifadelerini kullandı.

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GRİP, KALP KRİZİ VE FELÇ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Gribal enfeksiyonlarda gelişen ateş, taşikardi ve oksijen azalması nedeniyle bozulan metabolizmanın altta yatan kalp-damar hastalıklarına bağlı sorunları arttıracağını ifade eden Prof. Dr. Ulus, şunları kaydetti:

“Grip aşısı, koroner kalp hastalığı olanlarda yeniden kalp krizi, ani ölüm veya inme olaylarında azalma sağlıyor. Grip enfeksiyonu kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Aşılamanın, grip ataklarını yüzde 100 engellemesi söz konusu değil, ancak riskin azaltılmasını sağlar. Bu nedenle aşılamaya rağmen grip oluşabilir. 2007-2016 yılları arasında Danimarka da yaşayan tüm hipertansiyon hastaları takip ediliyor. Takipte grip aşısı uygulanmasının kalp-damar hastalıklarına bağlı ölümleri, kalp-krizi/felce bağlı ölümleri anlamlı olarak azalttığı sonucuna ulaşılıyor.”

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Hem Amerikan Kalp Derneği hem de Avrupa Kardiyoloji Derneği, bilinen kalp hastalığı olan kişiler için her yıl grip aşısını öneriyor. Kalp hastalığı olan hastalar için grip aşıları önerilmekle beraber kalp krizi geçiren hastalarda standart hastane bakımının bir parçası henüz değil. Hem Amerikan Kalp Derneği hem de Avrupa Kardiyoloji Derneği, bilinen kalp hastalığı olan kişiler için her yıl grip aşısını öneriyor. Kalp hastalığı olan hastalar için grip aşıları önerilmekle beraber kalp krizi geçiren hastalarda standart hastane bakımının bir parçası henüz değil.

KALP HASTALIKLARININ KIŞIN ARTMASININ SEBEBİ…

Kalp-damar hastalıklarının dünya çapında, özellikle yaşlı nüfus arasında önde gelen sakat kalma ve ölüm nedenleri arasında bulunduğunu belirten Bingöl, “Sigara, obezite, hipertansiyon, diyabet ve kolesterol yüksekliği gibi geleneksel risk faktörlerine ek olarak, grip ve zatürre enfeksiyonları da potansiyel risk faktörleri olarak suçlanır. Kalp-damar hastalıklarının kışın ve grip salgınları sırasında daha sık görülmesi bunu düşündürür. Kışın soğuk havanın damar üzerine olumsuz etkisi dışında, artan kanıtlar gribin kendisinin olumsuz kalp olaylarını tetikleyebileceğini gösteriyor.”

Buna ek olarak Ulus, tüm koroner kalp hastalarında yıllık grip aşısı uygulaması ve aşının kış aylarına girmeden önce sonbaharda uygulanmasını önerdi.

‘GRİP İLAÇLARINI KULLANMAYIN’

Grip olan koroner kalp hastalarına, gribin verdiği ateş, kırgınlık, baş ve kas ağrıları gibi rahatsız edici belirtilerden kurtulmak için olağan grip ilaçlarını kullanmamasını öneren Ulus, “Çünkü grip ilaçları ani tansiyon yükselmesi, kalp hızı artışı gibi kalp üzerine yük getiren yan etkiler oluşturabilir ve bunlar da kalp krizi riskinde artışa neden olur. Bu nedenle grip geçiren kalp hastaların doktorlarına başvurmaları gerekir” dedi.