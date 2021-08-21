Kalp bağı ne olacak

Adana’da, Ayça (41) ve Atakan Çatal (42), 2003 yılında evlendi. Sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayan çift, 12 yılın ardından 2015’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne evlat edinmek için başvuru yaptı. Başvurudan 3 yıl sonra sıra gelen çifte, 15 Kasım 2018’de bir çocukla ilgili bilgi gelince çift, gittikleri Sevgi Evi’nde, annesinin kuruma bıraktığı 45 günlük erkek bebekle tanıştı. Çatal çifti, işlemlerin tamamlanmasının ardından bebeği evlat edinip, ‘Mustafa Kemal’ ismini verdi. Çatal çifti, bebek için velayet davası açmaya hazırlanırken, yasal süre olan bir yıl tamamlanmadan, 2019’un kasım ayı başında, çocuğun biyolojik babası ortaya çıktı.

VALİZİNİ GÖZYAŞIYLA TOPLADI

Mustafa Kemal’in Diyarbakır’da yaşayan biyolojik babası Aziz Ö., o dönem ayrıldığı eşinin hamileliğinden haberi olmadığını öne sürerek oğlunu geri almak için valiliğe başvurdu. Şoke olan Ayça ve Atakan Çatal çifti, koruyucu aile statüsüne geçirildi. Çatal çifti, Aziz Ö.’ye çocuktan ayrılmak istemediklerini belirtti. Ancak yasal sürecin tamamlanmasının ardından çocuğun biyolojik babasına teslim edileceğini öğrendi. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından geçen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen yazıyla Çatal çiftine, Mustafa Kemal’in biyolojik babası Aziz Ö.’ye teslim edileceği ve eşyalarıyla yurda getirilmesi gerektiği bildirildi. Ayça Çatal, Mustafa Kemal’in valizini gözyaşlarıyla hazırladı.

Atakan Çatal, “Evlat acısı hissediyoruz. Oğlumla kan bağımız yok ama kalp bağımız var” dedi. Ayça Çatal, “Oğlumu tekrar kucağıma almak istiyorum” diye konuştu.

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