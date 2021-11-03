Kalorifer kazanından gaz sızdı, 5 kişi zehirlendi!

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Olay, saat 09.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Mihriban Ağırtaş (46) sabah uyandığında başının döndüğünü ve evin içinde duman kokusu olduğunu fark etti. Ağırtaş, uyandırmak için odalarına gittiği kızları Nurgül(19), Fatma (18), Gizem (12) ile kayınvalidesi Nurgül Ağırtaş'ı (62) hareketsiz halde yatarken gördü. Mihriban Ağırtaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

Müstakil evlerinin alt katındaki kalorifer kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan aynı aileden 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.