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Kalkan-9 ve Mercek-10 operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek tek yakalandılar

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#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'Kalkan-9' operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 92 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, diğer paylaşımında ise 6 ilde düzenlenen 'Mercek-10' operasyonlarında 93 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ve 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan-9 ve Mercek-10 opersayonları hakkında detayları paylaştı.

Kalkan-9 operasyonunda 11 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Yerlikaya, "Operasyonlar sonucunda evini kiraya veren ev sahiplerine ve düzensiz göçmenlere toplam 3 milyon 158 bin TL para cezası uygulandı." dedi.

Yerlikaya açıklamalarına şöyle devam etti:

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; 5 tim çevik, 20 motorize ekip, 2 tim özel harekat ve 182 personelin katılımıyla, 20 ayrı adrese düzenlenen “KALKAN-9” Operasyonuyla 11 göçmen kaçakçılığı organizatörü ele geçirildi.

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

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Umut Tacirliği Yaparak İnsanları Kandıran, Binlerce İnsanı Göç Yollarında Ölüme Sürükleyen, Ülkemizi Düzensiz Göçün Hedefi ve Transit Geçiş Yolu Haline Getirmeye Çalışan İnsan Tacirlerine Asla Fırsat Vermeyeceğiz

Kalkan-9 ve Mercek-10 operasyonları... Bakan Yerlikaya duyurdu: Tek tek yakalandılar

"93 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Yerlikaya, diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin Bilmesini İsterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.

İstanbul, Adana, Aydın, Rize ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarımız ve Karaman İl Emniyet Müdürlüklerimizce “MERCEK-10” Operasyonlarında yapılan aramalarda ayrıca tabancaya dönüştürülebilecek, 65 adet namlu, 77 adet çeşitli Tabanca Parça ve Tertibatı, 48 adet 9 mm Çapında Tabanca Şarjörü ve 238 adet 9mm ve 7,62 Tabanca Fişeğine ele konuldu.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız Silah Temin Edenlerle ve Silah Kaçakçılarıyla Mücadelemiz Kararlılıklar Sürecek.

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#Bakan Yerlikaya#Düzensiz Göç#Göçmen Kaçakçılığı

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