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Mahir ALAN/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 17.06.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Kalıp ustası 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

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Kalıp ustası 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
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GAZİANTEP'te, 3 çocuk babası Muhammet Alpaslan (33) çalıştığı inşaatın 13’üncü katından düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, dün İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. Kalıp ustası Muhammet Alpaslan, dengesini kaybedince çalıştığı 13 katlı inşaatın en üst katından, düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Konuşma engelli olan Muhammet Alpaslan'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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