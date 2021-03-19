Kalın'dan, Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'ye tebrik

Kalın, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Şahin ve Türeci'nin "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" almalarını kutladı. İbrahim Kalın, "Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i koronavirus ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





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