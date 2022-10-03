Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kalın Sullivan’la görüştü

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Kalın#Jake Sullivan#Andriy Yermak
Kalın Sullivan’la görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile ayrı ayrı İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde görüştü.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve Sullivan’ın yaptığı görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, Güney Kafkasya’daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna savaşının uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

Haberin Devamı

YERMAK’LA DA GÖRÜŞTÜ

Kalın’ın Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile yaptığı görüşmede de Ukrayna’daki savaşta son gelişmeler değerlendirildi. Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye’nin reddettiği belirtildi. Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkıyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Kalın#Jake Sullivan#Andriy Yermak

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Gruptan çıksam ayıp olur mu?

#Mesaj
50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik