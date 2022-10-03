Kalın Sullivan’la görüştü

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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve Sullivan’ın yaptığı görüşmede, Türkiye-ABD ikili siyasi ve ekonomik ilişkileri, savunma sanayi alanındaki işbirliği alanları ile Ukrayna savaşı, Ege ve Akdeniz, Güney Kafkasya’daki gelişmeler dahil bölgesel konular değerlendirildi. F-16 konusunda sürecin tamamlanmasının iki ülkenin stratejik çıkarlarına hizmet edeceğine vurgu yapıldı. Ege ve Akdeniz konularında Türkiye’nin hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanırken Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve agresif eylemlerinin kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Ukrayna savaşının uluslararası hukuk temelinde bir an önce sona ermesi için diplomatik çabalara ağırlık verilmesinin önemine işaret edildi.

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YERMAK’LA DA GÖRÜŞTÜ

Kalın’ın Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile yaptığı görüşmede de Ukrayna’daki savaşta son gelişmeler değerlendirildi. Rusya’nın uluslararası hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye’nin reddettiği belirtildi. Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkıyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye’nin oynadığı kilit rolün önemine vurgu yapıldı.