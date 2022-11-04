Kalın: Lider diplomasisi

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ‘Tahıl Koridoru krizi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü ‘lider diplomasisi’ ile çözüme ulaştığını anlattı. Kalın, CNN Türk’te Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin’in gündeme ilişkin sorularına özetle şu yanıtları verdi:



TAHIL KORİDORU KRİZİ



“(Tahıl Koridoru krizi nasıl aşıldı?) Ruslar bu anlaşmadan çekildiklerini daha doğrusu askıya aldıklarını açıkladılar. Bütün dünya Ankara’yı arıyor. ‘Aman Ruslarla konuşun, durmasın’ diyorlar. Cumartesiden çarşambaya kadar dünya gıda fiyatları yüzde 4, 5 oranında arttı. Evvelsi gün Cumhurbaşkanımız, Putin’le telefonda görüştü. O görüşmede Sayın Putin ‘Tahıl Koridoru başka bir amaçla, hele hele saldırı maksadıyla kullanılması yasak’ dedi. Ukrayna tarafı onlara göre bunu ihlal etti.



Cumhurbaşkanımız orada bunu anlayışla karşıladıklarını ifade etti ama bunun insani mesele olduğu telkinlerini, görüşlerini Putin’e iletti. Sayın Putin hızlı refleks verdi. Kısa sürede netice verdi. ‘Sizin rolünüzü önemsiyoruz, istediğimiz güvencelerin verilmesi halinde, garantiyi alırsak, operasyonu tekrar başlatırız’ dediler. Putin, ‘gerekirse Afrika ülkelerine ücretsiz olarak vermeye hazırız’ dedi. Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü lider diplomasisi inanılmaz etkili oldu ve kısa sürede netice verdi.

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NÜKLEER SAVAŞ RİSKİ VAR



- Öyle bir savaş ki sadece Rusya ve Ukrayna topraklarında yaşanmıyor. Yayılabilecek potansiyele sahip. Nükleer savaş riski var.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşme yapacak.

- Yunanistan, Türkiye’yi tehdit edemez. Böyle bir gücü,kapasitesi yok. Buradaki en önemli konu Gayri Askeri Statüde Ada, GASA diye bilinen yerleri silahlandırmasıdır. Bu uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Had bildirmeye kalkarsanız cevabını alırsınız.

- (F-16 görüşmeleri) Şu anda süreç iyi gidiyor. Biden yönetimi o konuda samimi niyet içerisindeler.