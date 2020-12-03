Kalın, ABD’nin Suriye temsilcisi ile görüştü

Görüşmede İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı. Muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda Türkiye’nin üstlendiği role vurgu yapılırken, 5 Mart Mutabakatı’nın muhafaza edilmesi noktasında Türkiye’nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi. Özgür ve adil seçim ortamının oluşturulması, mültecilerin gönüllü ve güvenli geri dönüşlerinin sağlanmasının gerekli olduğu ifade edildi. Bu yöndeki ortak çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda mutabık kalındı.