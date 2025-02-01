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Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti

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#Kaligrafi#Etem Çalışkan#Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 20:37

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan (97) hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışkan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kaligrafi sanatçısı ve ressam Etem Çalışkan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Etem Çalışkan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından; Mersin Tarsus'ta toprağa verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Çalışkan'ın vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını stilize eden, Anıtkabir kitabelerini yazan ekipte yer alan ve Türk grafik sanatına yön veren eserleriyle hafızalarımızda yer eden Etem Çalışkan, sanatı ve ustalığıyla gelecek nesillere ilham kaynağı olmuştur. Gazetecilik mesleğine de uzun yıllar başarıyla hizmet eden Çalışkan, kültür ve sanat hayatımızda daima özel bir yere sahip olacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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#Kaligrafi#Etem Çalışkan#Kültür Ve Turizm Bakanlığı

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