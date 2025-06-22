Kaliforniyumla yakalandı

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Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7.15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Yakalanan sürücü B.G.’nin (31) evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 63 fişek bulundu. Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen B.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.