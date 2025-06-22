×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kaliforniyumla yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Radyoaktif Madde#Kaliforniyum#Gözaltı
Kaliforniyumla yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2025 07:00

KÜTAHYA’da denetim yapan ekipler, Tavşanlı’da karayolu girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri 43 ABP 651 plakalı aracı durdurdu.

Haberin Devamı

Sürücü koltuğunun arkasında bulunan ayakkabının içine gizlenmiş plastik kapta 7.15 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Dünyanın en pahalı kimyasalı olarak bilinen ve altın aramada da kullanılan radyoaktif maddenin yaklaşık 70 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Yakalanan sürücü B.G.’nin (31) evinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 63 fişek bulundu. Radyoaktif maddeyi 1 yıl önce yolda bulduğunu söyleyen B.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.         

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Radyoaktif Madde#Kaliforniyum#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!