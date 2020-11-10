Kaliforniyum nedir, ne işe yarar?
Kaliforniyum çok zor bulunan elementler arasında yer alması dolayısıyla 1 gramı milyonlarca dolara alıcı bulmaktadır. Nükleer araştırmalar dışında altın ya da gümüş araştırmalarında da kullanılan Kaliforniyum, oldukça değerli olması dolayısıyla yasadışı yollarla ticareti yapılmaya çalışılan maddelerden birisi olarak öne çıkmaktadır. Peki, kaliforniyum nedir, ne işe yarar? İşte, kaliforniyum hakkında bazı bilgiler
Kaliforniyum, zor erişilen bir madde olması dolayısıyla gram bazında hayli pahalı fiyatlardan alıcı bulmaktadır.
Kaliforniyum maddesi, 98 atom numarasına ve Cf sembolüne sahip radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. 1950 yılının Şubat ayında ilk kez Kaliforniya Üniversitesi'ndeki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları (helyum iyonları) ile bombardıman edilmesiyle üretilmiştir.
Normal basınç altında biri 900 santigrat derecenin üstünde ve diğeri 900 santigrat derecenin altında olmak üzere iki farklı kristal yapıda bulunan kaliforniyum maddesi, oda sıcaklığında hava ile temas ettiğinde yavaşça matlaşmaktadır.
Periyodik tabloda aktinitler serisinde bulunan kaliforniyum, yeryüzünde bilindiği kadarıyla doğal bir şekilde elde edilememektedir. Fakat çeşitli nükleosentezlerin meydana gelmesi nedeniyle uranyum cevherlerinde birkaç dakikalığına da varlığını sürdürmektedir.
KALİFORNİYUM NE İŞE YARAR?
Kaliforniyum, nükleer araştırmalarda fisyon parçacıkları kaynağı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nötron kaynağı olarak, petrol kuyularında nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında da kullanılan bir elementtir.
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