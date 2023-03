Kalıcı konutların temelini bugün atıyoruz

Haberin Devamı

NTV ve Star TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan özetle şunları söyledi:

3 MİLYONU İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

“Özellikle enkazların süratle kaldırılması ve bir diğer taraftan çadırkentler öbür taraftan konteyner kentler, prefabrikler ve şimdi de yarın inşallah te-mel atmaya başlıyoruz. Kalıcı konutların da süratle söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin diyorum. Çok hızlı şekilde bir durum tespiti yaptık. Çalışmaların düzene girmesiyle enkaz kaldırma çalışmalarını profesyonelce yerine getirmeye başladık. Hızlı bir şekilde 3 milyonu aşkın insanımızı bölge dışına tahliye ettik. Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de gittikleri yerlerde yalnız, çaresiz kalmadı.

650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ

Yeniden inşa ve ihya dönemi resmen ve fiilen başlamış durumda. Van’da biz bu işi yaşadık. Bingöl’de, İzmir’de yaşadık. Bu işte çırak değiliz, kalfalı-ğı da geçtik, ustalığı yakaladık. Zemin etütleri hızla devam ediyor. Bu zemin etütleriyle de birlikte artık öyle sulak, yumuşak zeminler değil, sert zemin-lerde kalıcı konutların yapılması çalışmalarını sürdürüyoruz. Gaziantep’te 13 bin 629, Adıyaman’da 2 bin 280, Kilis’te 645, Hatay’da 2 bin 928, Kah-ramanmaraş’ta 8 bin 773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6 bin 644, Elazığ’da 505, Adana’da 1171, Osmaniye’de 1657 ve Diyarbakır’da 1122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesi yapıldı. 6 bin 223 köy evinin de ihalesi yapıldı. Toplam 46 bin 327 afet konutu yapım süreci başladı. 1 yıl içerisinde 11 ilimizde 319 bin, toplamda 650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yarın ziyaret edeceğimiz Kahramanmaraş’ta 8 bin 773 konutumuzun temelini Sayın Devlet Bey ile atacağız.

HDP MASANIN 7. ORTAĞI

(Seçim Kampanyası) Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir hüzün var. Bu hüznün olduğu bir dönemde, müziksiz kam-panya süreci yaşayacağız. Her bir vatandaşımızın kapısını çalacak, neler yaptık, neler yapacağız bunları anlatacağız. Bizim bagajımız dolu.

(Millet İttifakı 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı modeli) O masanın ortaya çıkardığı aday, biz cumhurbaşkanı olduğumuz zaman, bizim bir başkan yar-dımcısıyla çıktığımız yolda bizimle alay ediyordu. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Öbür tarafta terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti. Arkadaşlar, devlet yönetiyoruz devlet. HDP en başından beri bu masanın 7’inci ortağıydı. Masanın altındaydı, şimdi altından üstüne çıktı. HDP eşittir PKK’dır, HDP eşittir YPG, PYD’dir. Bu denklemde CHP’nin yeri nerede kalıyor? HDP’lerin planları arasında neler var? Kandil’deki talimatlarını uygulamak var. Meral Hanım HDP de HDP’nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belir-tiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor.

Muharrem Bey’le (Muharrem İnce) ağız dalaşına, zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmuyorum.”

ONLINE İLE BİRAZ DAHA DEVAM EDELİM

- “(Yüz yüze eğitim) YÖK’e gerekli talimatları verdik. İnşallah uzun bir süre olmayacak ama şimdi online sistemle biraz devam edelim. Şu an yurtlarımız çok işimizi görüyor. Yurtlarda çok güven var. Vatandaşla sohbetimde onlarla da güven var. Uzaktan yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçneceği tabi değerlendirilecektir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitim, online tabi mukayese edilemez. Bunların adımını atmak suretiyle yeniden hayatımıza dönmüş olacağız.”

GERÇEKLERİ GÖRMESİ ÖNEMLİ

- “(Yavuz Ağıralioğlu’nun açıklamaları) Ben tamamını izleyemedim. Bu masanın ilkesizlik üzerine kurulu olduğunu hep söyledik. Herkes birbirine çalım atıyor. İçlerinden bazılarının gerçekleri görmesi hakikati dile getirmesi tabii ki önemli.

(HÜDA-PAR tartışmaları) Şu anda Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer alan HÜDA-PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var. Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. HÜDA-PAR bunları kabul etmiyor, ‘bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz’ diyor. Tamamen yerli ve milli yapı. Cumhur İttifakı’na desteğini önemli ve kıymetli buluyorum.”

BAKAN ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜKŞEHİRLERDEN ADAY OLACAK

- “Beşeri sermayemiz çok zengin. Kabinede görev alabilecek yetkinlikle çok sayıda arkadaşımız mevcut. Kabineden olan arkadaşlarımın her birisinin şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hem deprem kuşağında hem de verdiğimiz illere gidecekler. Ağırlıklı olarak deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum. Fuat Bey Ankara’dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara’da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey’i de orada görevlendirip; Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

MEHMET BEY’LE İSTİŞARE HALİNDEYİZ

- “(Mehmet Şimşek’le görüşme) Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş, mesai arkadaşım olmuş, yol arkadaşım. Kendisiyle ilgili özellikle insanımızın refahı, huzuru noktasında bundan sonraki süreçte de nasıl bazı değerlendirmeleri yapabiliriz kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunalım istedim. Kendisiyle bu görüşmeleri ilk defa yapmıyoruz. Hem benimle hem arkadaşlarımla bu zamana kadar hep istişare halindeyiz. Bize desteği hep devam etti, şu anda da devam ediyor. Mehmet Bey’in yurtdışında bozamayacağı taahhütleri, danışmanlıkları var. Kendisiyle bundan sonraki süreçte de olabilir. Mehmet Bey görevler düşerse seve seve üstüne düşeni yapacağını söyledi. Davetime icabeti konusunda kendisine teşekkür ediyorum. AK Parti Genel Merkezi, Mehmet Bey’in evidir.

(Ramazanda et fiyatları) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız açıklamalarını yaptı. Makul fiyatlı ürünleri vatandaşlarımıza sunacağız. Et ve Süt Kurumu kıyma ve kuşbaşı miktarını iki katına çıkaracak fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi.”

HASSASİYETLERİMİZ ÖNEMLİ

- “(Artçıların yeni konut inşaasına zarar vereceği iddiaları) Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Biz ilk defa bu adımları atmıyoruz. Biz bunu Van gibi devasa depremde biz bunu ispat ettik. Biz onları orada yaptık. Erciş’i baştan aşağı biz yaptık. Dikey mimariye girmi-yoruz İlk yaptığımız iş zemin kontrollerini yapmak oldu. Fay hattının üzerinde konutlar yapılmış. İncelemelere bakıldığı zaman 2019’dan önceki dönemlere ait olan konutlar. Bizim öğrendiğimiz, zemin etütü doğru yapıldığı, zemin yeterli güçlendirme olduğu takdirde, fay hatlarından uzak bölgeler seçildiği takdirde o bölgede inşaatlar yapılabilir. Şu an bölgede inşaatları tamamen bu kriterler üzerine başla-tıyoruz. Elazığ’da artçılar devam ederken temelleri atmıştık. O konutların hiçbirinde hasar meydana gelmedi. Beton ve kalıplarda her-hangi bir hasar olursa hemen onarımı yapılır. Artık mikserle beton dökme işlemlerini yapıyoruz. Beton dökmede hassasiyetlerimiz çok önemli.”