Kalıcı konutlara 11 kentte ilk temel

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile, 11 ilde ilk etapta toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine katılmak üzere dün Kahramanmaraş’a gitti. Kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp AFAD Kocaeli Çarşısı’nı gezen ve incelemelerde bulunan Cumhur İttifakı liderleri, Kahramanmaraş’ta temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş’taki temel atma töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Çevre Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

NE FACİALAR YAŞADIK

“6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybını yaşayan illerimiz arasında Kahramanmaraş yer alıyor. Bölge genelinde yaklaşık 307 bin bina ile 893 bin bağımsız bölümün hasar görmesine sebep olan felaket 50 binin üzerinde can kaybına sebep olmuştur. Sadece Maraş’ta can kaybı 12 bin 307’yi buldu. Yıkılanları daha iyisiyle yeniden yaparak geride bırakacağız. Biz bu topraklarda bin yıldır tabii ve beşeri ne facialar yaşadık. Kimi zaman 6 Şubat depremleri gibi tabii felaketlerle sarsıldık. Kimi zaman Haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, Çanakkale’yi geçilmez kıldığımız 7 düvel kuşatmasından doğrudan varlığımızı hedef alan terör örgütlerine kadar saldırıya uğradık. Hiçbiri karşısında yılmadık.

TÜRKİYE YÜZYILI

Depremin, selin, heyelanın, yangının ve diğer tüm afetlerin yıktığını yeniden yaptık. Bin yıldır istiklalimize ve istikbalimize göz diken herkese bu toprakları mezar ettik. Bir asır önce Çanakkale ve milli mücadelede kazandığımız zaferi arkası karanlık terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Bugün de deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canların ardından döktüğümüz gözyaşlarını geleceğimize daha güçlü sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz. Şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz. Uzun zamandır yaşadığımız her musibeti daha büyük hedefler koyarak aşıyoruz. Bu felaket, mücadele azmimizi, Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme kararlılığımızı elimizden alamayacaktır.

Haberin Devamı

525 BİN ÇADIR

Böylesine şiddetli yıkımla karşılaşmış felaket karşısında yeniden inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Daha önemlisi bir yıl içerisinde yıkılan şehirleri ayağa kaldıracak bir başka ülke de bulamazsınız. Enkazın yarısından fazlasını kaldırdık. Bölgede dağıttığımız çadır sayısı 525 bini, hizmete sunulan konteyner sayısı 32 bini buldu. Konteyner ve prefabrik kentlerin kurulumu hızla sürüyor. Mayıs ayına kadar inşallah 100 bin konteynere ulaşmış olacağız. Bölge genelinde geçici barınma merkezlerinde bulunan 2.5 milyon insanımıza hizmet veriyoruz.”

Haberin Devamı

Kalıcı konutların güvenli zeminde ve az katlı olarak inşa edileceği belirtiliyor.

ZEMİN ARTI 3-4 KAT

-Cumhurbaşkanı Erdoğan konutların bir yıl içinde tamamlanacağını belirterek şunları söyledi: “Konutlarımızı güvenli yerlerde zemin artı üç veya dört katı geçmeyecek şekilde, köy evlerimizi ahırı ve bahçesiyle yapıyoruz. Merkezi ve ticari alanları depreme uygun şekilde inşa ederken yeni konutları sosyal donatıları huzurlu yerleşim yerleri olarak hazırlıyoruz. TOKİ’mizle Emlak Konutumuzla geçtiğimiz 20 yılda 1 milyon 180 bin güvenli konutu nasıl yapmışsak ülkemizin dört bir yanında deprem, sel, yangın afetlerinde hasarı nasıl telafi ettiysek bu depremde yaraları da kısa sürede saracağız. Kahramanmaraş’ta son 20 yılda inşa ettiğimiz 3 bin 646 sosyal konut ile ‘İlk Evim İlk Arsam’ projesi ile 3 bin konut ve 12 bin 500 alt yapılı arsa bunların ispatıdır.

Haberin Devamı

BİR YIL İÇİNDE

Şehrimize 20 yılda yaptığımız 81 milyarlık yatırımla eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye her alanda kazandırdığımız eser ve hizmetler bunun ispatıdır.Hak sahibi depremzede vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturacağız. Ama inşallah bir yıl içinde bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.”

İHALELER YAPILDI

- Erdoğan deprem bölgesine yönelik çalışmaları anlatırken şöyle dedi: “Gece gündüz depremzedelerin yanındayız. Konteyner çarşılar tesis ediyoruz. Afşin’e yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Aynı şekilde çiftçi ve üreticilerimizin zararlarının telafisi amacıyla mazot, gübre, hayvancılık, yem bitkileri başta olmak üzere her türlü adımı atıyoruz. Depremin merkezi Kahramanmaraş’ta ağır ve orta hasarlı bina sayımız 56 binin üzerindedir. Mevcut planlamaya göre, 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evi toplamda da 650 bin konutu yapacağız. Zemin etüdü başta olmak üzere hazırlıkları biten yerlerde hemen ihaleleri yapıp sözleşmeleri imzaladık ve inşaat aşamasına geçtik.

Haberin Devamı

KAHRAMANMARAŞ’TA 77 BİN KONUT

Bugüne kadar 40 bin 104 konutun ve 6 bin 223 köy evinin inşası ile ilgili hazırlıkları bitirip ihalesini yaptık. Hasar tespitlerinin ardından Kahramanmaraş’ta 77 bin 57 afet konutu, 30 bin 310 köy evi inşa etmek için kolları sıvadık. Bu rakamlar halen süren tespit çalışmalarına göre artacaktır. Kahramanmaraş’ta 7 bin 353 konut ile 620 köy evinin temelini atıyoruz. Diğer illerimizdekilerle birlikte temelini attığımız konut ve köy evi sayısı 18 bini buluyor.”

GAZİLERLE İFTAR YAPTI

-Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam da Kahramanmaraş’ta depremzedeler, gaziler ve şehit yakınlarıyla iftar yemeğine katıldı. Erdoğan, iftar sonrası yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Sınır ötesi harekâtlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak’ta kıpırdayamaz hale getirdik. Son terörist, ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek, operasyonlarımız sınırların içinde ve dışında devam edecektir. Terörü yenmekle kalmayacağız; onlara destek verenlerin, sırtlarını sıvazlayanların, onları silah ve mühimmata boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye’yi dize getirme, Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini hep birlikte boşa çıkaracağız. Özellikle ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler, bu deprem felaketini yaşadığımız böyle bir dönemde bunlarla aynı masaya oturup, ülkemizin geleceğini karartma gayretlerini 14 Mayıs’ta hep birlikte boşa çıkaracağız.”