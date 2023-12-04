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Kalıcı ateşkes arayışı... Erdoğan Katar’a gidiyor

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE
Kalıcı ateşkes arayışı... Erdoğan Katar’a gidiyor
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye saldırıları yeniden artırdığı bir dönemde ‘kalıcı ateşkes’ gündemiyle bugün Katar’a gidiyor. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha’da bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen haftaki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin ardından Körfez temaslarına bugün Katar’la devam edecek. 4-5 Aralık’ta Doha’daki görüşmelerin öncelikli gündemini, “insani ara”nın ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik yeniden başlayan saldırıları, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, rehine takasındaki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Erdoğan’ın, çatışmalara ara verilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üslenen Katar ile ateşkesin uzatılması ve kalıcı hale gelmesi için de zemin arayacağı belirtiliyor.

GAZZE İÇİN TEMAS 

Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin Meclis grup toplantısında Gazze için temas trafiğini yoğunlaştırarak sürdüreceklerini söylemişti. Erdoğan, “Esir takasları ve insani arayı, akan kanın bir nebze durdurulması bakımından müspet bir gelişme olarak görüyoruz. Mutabakatın tesisine katkı veren tüm kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz” demişti.

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İKİLİ İLİŞKİLER 

Erdoğan’ın, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail-Filistin çatışmalarının yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin; ekonomik ilişkiler, yatırımlar, ticari ilişkiler ve savunma sanayinde işbirlikleri gibi alanlardaki gelişmelerin değerlendirmesi de öngörülüyor.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE

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