Kalender ne demek? kalender nedir? Kalender TDK kelime anlamı

Kalender gösterişsiz olan, sade yaşamaktan yana ve alçakgönüllü kişilere denir.

Kalender Ne Demek?

Kalender kelimesinin bir diğer anlamı da mala, üne ve şöhrete önem vermeyen, toplum içerisinden kendini önemli ölçüde ayırmış kimselere de denmektedir. Ancak daha çok alçak gönüllü ve gösteriş yapmayan anlamı üzerinden cümle içerisinde kullanılmaktadır.

Kalender Nedir?

Kalender anlam açısından farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Öncelikle gösteriş istemeyen ve sade yaşamı tercih eden, alçakgönüllü insanlara denir. Aynı zamanda belli bir tarikata üye olan ya da olmayan dervişlere de denmektedir. Bu kişiler daha çok Orta Asya ile Hindistan ve Pakistan'da yer alır. Cümlede farklı amaçlar doğrultusunda bu anlamlardan herhangi birinde değerlendirebilir; dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dilerseniz çok fazla tercih edilen ‘kalender meşrep’ yapısı üzerinden de kullanmanız mümkün.

Kalender TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden alınan bilgiler doğrultusunda Kalender; düşünce ve davranışlarında kalender olan kimse olarak geçmektedir. Sade bir yaşam üzerinden hayatını devam ettiren ve düşünce olarak da sadeliği seçmiş kimselerdir.

Bu unsur hem bireysel anlamda ön plana çıkıyor hem de kurumsal olarak dile getirilebiliyor. Farklı amaçlar doğrultusunda kalender kelimesi cümle içerisinde kullanılabilir. Amaca uygun olarak hem tek başına hem de meşrep kelimesiyle değerlendirilebilir.