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Kaleiçi’ne yeni meydan geliyor

#Kaleiçi#Ergün Turan#Meydan
Kaleiçi’ne yeni meydan geliyor

Bir dönem dolmuşların ana durağı olan Kaleiçi, düzenlenecek yarışmayla yenilenecek. Yeni meydan, Topkapı’dan Zeytinburnu’na uzanacak, Kara Surları Millet Bahçesi’nin de girişini oluşturacak.

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Şehirlerarası otobüslerin İstanbul’da Topkapı’dan kalktığı zamanlarda dolmuşların ana durağı olan Kaleiçi, düzenlenecek kentsel tasarım yarışmasıyla yeni yüzüne kavuşacak. Kaleiçi’nde düzenlediği toplantıda, yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda uygulanacak projeyi anlatan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Kaleiçi için bir yarışma başlatıyoruz. Mimar, peyzaj mimarı, sosyolog, şehir plancısı, inşaat mühendisi, ulaşım uzmanı, sanat tarihçisi ve tarihçilerden oluşan jüri uygulanacak projeyi belirleyecek. Proje tamamlandığında Mimar Sinan’ın eseri Gazi Ahmet Paşa Cami ve Külliyesi ile Beyazıt Ağa Camii, Nigoğavos Ermeni Kilisesi ve Nikolos Rum Ortodoks Kilisesi gibi önemli anıt eserler de ortaya çıkacak” dedi.

SUR DİBİNDEN YEDİKULE’YE

“İstanbulluların vakit geçirecekleri, restoran kafeler ve sanat galerilerinin olduğu bir meydan hayal ediyorum” diyen Turan, Kaleiçi’nden başlayacak Karasuları Millet Bahçesi projesiyle İstanbulluların sur dibinden Yedikule’ye kadar kesintisiz yürüyebileceklerini anlattı.

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TOPLAM ÖDÜL 425 BİN TL

Topkapı Kaleiçi Meydanı için düzenlenen yarışmada birincilik ödülü 125 bin, ikincilik ödülü 100 bin, üçüncülük ödülü 80 bin lira olarak belirlendi. Yarışmaya katılan projeler arasından 3 kişiye de 40’ar bin lira mansiyon verilecek. Projelerin son teslim tarihi 10 Mayıs olarak belirlenirken, yarışmanın sonuçları 6 Haziran’da açıklanacak.

 

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#Kaleiçi#Ergün Turan#Meydan

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