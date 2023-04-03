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Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

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#Mersin#Çamlıyayla#Namrun Kalesi
Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 15:38

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yer alan tarihi Namrun Kalesi bölgesinde yüksekten düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Namrun Kalesi’nden bir kişinin düştüğü ihbarını alan 112 Acil Sağlık ekipleri, Mersin Belediyesi Büyükşehir İtfaiye ve emniyet güçleri olay yerine intikal etti. Ekiplerin yaptıkları müdahalede yere düşen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaleden düşen şahıs hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden şahsın Selahattin S. olduğu tespit edildi. Şahsın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından alandan alınarak cenaze aracına teslim edildi. Cenaze otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mersin#Çamlıyayla#Namrun Kalesi

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