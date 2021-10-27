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Kaldırımı 3'üncü şerit yaptılar! Yayalardan da yol istediler

#Kaldırım#TEM#Trafik
Kaldırımı 3üncü şerit yaptılar Yayalardan da yol istediler

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler kaldırımda ilerliyor. 2 şeritli yolu kullanmayan bir servis sürücüsü ise kaldırımda giden yayadan korna çalarak yol istediği görüntüler kameralara yansıdı. Trafikten kaçmaya çalışan sürücüler trafik polisleri tarafından kurulan denetim noktasında yakalanınca cezadan kaçamadı.

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TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde sürücüler, araçlarıyla yoğun trafiğe girmemek için kaldırımdan gitmeye başladı. Kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isteyen sürücüler için Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri denetim noktası oluşturdu. Ekipler, kaldırımda yayalardan yol isteyen sürücüleri durdurdu.

Sürücülere "Araçları kamunun veya kişilere zarar verecek şekilde sürmek" ve "Trafik levhalarına uymamak" suçlarından para cezası kesildi. Bu arada, servis sürücüsünün kaldırımda giden yayadan korna çalarak yol istemesi kameraya yansıdı.

Kaldırımı 3üncü şerit yaptılar Yayalardan da yol istediler

"EZİLME TEHLİKESİ İLE KARŞILAŞTIM"

Kaldırımda yürürken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum İstanbul, her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Kaldırımdasınız, telefona bakıyorsunuz. Saniyelik oluyor. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun. Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Arkadan bir de inanılmaz hızla geliyorlar. Daha önce bunların fotoğrafını çektim, gönderecektim, fırsat olmadı. Neyse ki, siz denk geldiniz. Kaldırımdan gidiyorsun bari yavaş git. İnsanları korkutmadan git. Kurallara tamamen aykırı bir durum. Belediye otobüsleri de var" dedi.

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