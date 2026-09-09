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Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı

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#Kayseri#Trafik Kazası#Millet Bahçesi
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 06:53

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil kaldırıma çarparak, havalandı. 1 metrelik duvarı aşarak, millet bahçesine giren otomobilde hafif yaralanan sürücü kısa süreli tedavinin ardından taburcu oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 3470. Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, K.M. yönetimindeki 38 KM 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk olarak, refüje ardından da kaldırıma çarparak, havalandı. Yaklaşık 1 metrelik duvarı zarar vermeden aşan otomobil millet bahçesine girdi.

Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı

Kazada hafif yaralanan sürücü K.M. kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane giderken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı. Öte yandan kısa süren tedavinin ardından K.M. taburcu olurken, yapılan kontrollerde 1.14 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı. Kazada duvarın üzerinde bulunan demir korkuluklar zarar görürken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kaldırımdan seken otomobil 1 metrelik duvarı aştı


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Trafik Kazası#Millet Bahçesi

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