HABERLERGündem Haberleri

Kaldırımdakilere 'kenara çekilin' deyip iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Yıldırım#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 11:23

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir restoranın önüne gelip, kaldırımda sohbet eden 2 kişiden kenara çekilmelerini isteyen kimliği belirsiz kişi, iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli kaçarken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ekim ayında Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üstündeki bir restoranın önüne yaya olarak elinde pompalı tüfekle gelen kişi, önce kaldırımda sohbet eden kişilerden kenara çekilmesini istedi, ardından iş yerine ateş açıp koşarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; elindeki pompalı tüfekle restoran önüne gelen şüphelinin, kapı önünde duran 2 kişiye eli ve başıyla işaret edip çekilmelerini istediği, sonra da restorana ateş açıp kaçtığı görüldü. 2 kişinin, şaşkınlıkla şüphelinin arkasından baktıkları anlar da görüntüye yansıdı. Polis ekipleri, başında şapka ve yüzünde maske olan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

