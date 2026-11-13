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Kaldırımdaki vatandaşlara rastgele kurşun yağdırdı! Hayatını kaybeden Anna, 1 ay önce düğün yapmış

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Mersin Cinayet#Anna Barakat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2026 11:14

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay yaşandı. Mehmet Fatih Güneş isimli silahlı bir saldırgan vatandaşların arasına dalıp rastgele ateş açarak Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı.

Kaldırımdaki vatandaşlara rastgele kurşun yağdırdı Hayatını kaybeden Anna, 1 ay önce düğün yapmış

Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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Kaldırımdaki vatandaşlara rastgele kurşun yağdırdı Hayatını kaybeden Anna, 1 ay önce düğün yapmış

RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORMUŞ

Öte yandan, Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaldırımdaki vatandaşlara rastgele kurşun yağdırdı Hayatını kaybeden Anna, 1 ay önce düğün yapmış

 

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#Cinayet#Mersin Cinayet#Anna Barakat

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