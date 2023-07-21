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Kaldırımda yürüyenlerin üzerine motosiklet sürmüşlerdi! Gözaltına alınan 2 kişiye para cezası

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#Beyoğlu#Motosiklet#Kaldırım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 17:55

İstanbul Beyoğlu'nda kaldırımda yürüyenlerin üzerine motosiklet süren ve o anları sosyal medyadan paylaşan M.A. ve K.M. gözaltına alındı. M.A. ve K.M.'ye toplamda 2 bin 774 lira para cezası verildi. Öte yandan M.A. ve K.M.'ye “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde kaldırımda ilerleyen iki motosiklet sürücüsü korna çalarak yayaların üzerine doğru sürdü. Motosikletlilerden biri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler sosyal medyadaki görüntülerden yola çıkarak motosiklet sürücülerinin M.A. ve K.M. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri iki sürücüyü gözaltına aldı. 

İKİ SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 2 BİN 774 LİRA PARA CEZASI

İki motosiklet sürücüsüne ayrı ayrı “Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde sürmek" suçundan 436 lira, “Motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek" suçundan ise 951 lira olmak üzere toplamda 2 bin 774 lira para cezası verildi.

Kaldırımda yürüyenlerin üzerine motosiklet sürmüşlerdi Gözaltına alınan 2 kişiye para cezası

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Öte yandan M.A. ve K.M.'e trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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#Beyoğlu#Motosiklet#Kaldırım