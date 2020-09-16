Kaldırımda yürüyen kadının çantasını çalan 2 şüpheli tutuklandı

Olay, pazartesi günü sabah saatlerinde Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi 2288 Sokak üzerinde meydana geldi. İki kişi, otomobil ile kaldırımda yürüyen E.H.'yi takip etmeye başladı. Daha sonra E.H.'nin yanına yaklaşan otomobilde bulunan bir kişi, camdan sarkarak içerisinde 2 bin 500 TL ile cep telefonu bulunan çantayı kadının omzundan kapkaç yöntemiyle çaldı. Çantasını geri almak için otomobilin arkasından koşan E.H., başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin U.D. ve F.Ö. olduğunu tespit etti. İki şüpheli, aynı gün çaldıkları para ve cep telefonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.D. ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.