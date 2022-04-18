Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaldırımda son bulan 3 saniyelik drift: 'Videonun devamı sanayide çekilir'

#Trafik#Kaza#Sosyal Medya

Antalya’da drift yapmaya başlar başlamaz otomobilini kaldırıma çarpan sürücü, sosyal medyada alay konusu oldu. Görüntüleri izleyenler hem güldü hem de ‘Videonun devamı sanayide çekilir’ şeklinde yorumlar yaptı.

Haberin Devamı

Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişinin yorum yağmuruna tuttuğu drift görüntüsü, Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü caddeye drift atarak çıkmak istedi. Yaklaşık 3 saniyelik drifti sonrası sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarparak durdu. Tam bu sırada kazaya en yakın şahit olan motosiklet sürücüsü ise ne olduğuna anlam veremedi.

“VİDEONUN DEVAMI SANAYİDE ÇEKİLİR”

Görüntüleri sosyal medyada izleyen vatandaşlar hem güldü, hem de ‘Herkes yapamaz bunu’, ‘Videonun devamı sanayide çekilir’ gibi yorumlarda bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Kaza#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter
Putinden barış çağrısına cevap: Hayır, şimdi zamanı değil

Putin'den barış çağrısına cevap: 'Hayır, şimdi zamanı değil'

#Mario Draghi
Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın