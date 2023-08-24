Kaldırımda otururken fare ısırdı... Panik anları kamerada

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Olay, dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Kaldırımda oturan Cennet Sarı (75), arkasında gezinen ve kendisine temas eden hayvanı uzaklaştırmak için elini arkasına doğru götürdü. Bu sırada uzaklaştırmak istediği hayvan tarafından parmağı ısırıldı. Paniğe kapılan Sarı, elindeki bastonla fareye vurmaya başladı. Fare kaçarak uzaklaşırken, Sarı’nın yaşadığı panik anlar ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakınlarına haber vermesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen, burada kendisine tetanoz aşısı vurulan Cennet Sarı, yaşadığı korkunç olaya ilişkin, “Sabah saat 09.00’da kızlarımla dışarı çıktım. Bir kolum kırık nedeniyle sargılı bir elimde de baston olması nedeniyle belim ağrıdı, bende kapının önünde kaldırıma oturdum. Oturduğum yerde sırtıma bir şey dokundu. Bende kedi sanıp iteklemek isteyince parmağımı ısırdı. Fare olduğunu görünce bastonumla vurdum ama kaçarak arabanın altına girdi. Hastanede tetanoz aşısı yaptılar, korkma bir şey olmaz" dediler.

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"ELİNDEN KANLAR AKIYORDU"

Cennet Sarı ile aynı binada yaşan komşusu Ayşe Bosnagöçmenleri ise “Balkonda çamaşır asarken, karşıdan Cennet ablayı gördüm ve biraz sohbet ettikten sonra içeriye girdim. İçeriye girmemden kısa bir süre sonra Cennet ablanın bana seslendiğini duydum. Balkona çıkıp baktığımda, Cennet ablanın ellerinden kanlar akıyordu. ‘Ayşe beni Fare ısırdı’ diye bağırdı, bende hemen kızını aradım. Mahallemizde geceleri fareleri görüyoruz. Sırf burada değil cadde de görüyoruz. Buna bir an önce çare bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.