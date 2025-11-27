×
Gündem Haberleri

Genç kadın kaldırımda oturduğu sırada kabusu yaşadı! Esnaf caniye meyve kasasıyla müdahale etti

#Saldırı#Gümüşhane#Kadına Şiddet
Genç kadın kaldırımda oturduğu sırada kabusu yaşadı Esnaf caniye meyve kasasıyla müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 11:04

Gümüşhane'de kaldırımda bekleyen Nigar K.'nin (29) boşanma aşamasındaki eşi Oktay K. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; çevredeki esnafın saldırganı, meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda bekleyen Nigar K., aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki eşi Oktay K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Nigar K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırmaya devam eden şüpheli, çevredeki esnaf tarafından tabure ve meyve kasasıyla durduruldu. Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nigar K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. 

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR 

Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürerken, saldırı anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yanındaki 2 kızla bekleyen Nigar K.'nin yere eğildiği esnada aniden yanına koşarak gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı. 

