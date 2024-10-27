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Kaldırımda oturan çocukları fark etmedi, aracıyla küçük Ali'nin ayağını ezdi

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#İnegöl#Bursa#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 18:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaldırımda oturan çocukları fark etmeyen sürücü, cipiyle Ali Eymen Ö.’nün (7) ayağının üstünden geçti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan marketin önüne BT 6006 BX plakalı cipini park eden Kurban A., markete girerek alışveriş yaptı. Bu sırada marketten çıkan Ali Eymen Ö. ile arkadaşları cipin ön kısmında kaldırıma oturdu. Alışverişini tamamlayıp cipe binen sürücü, çocukları fark etmeyerek gaza bastı.

Kaldırımda oturan çocukları fark etmedi, aracıyla küçük Alinin ayağını ezdi

Cipin ön sağ tekerleği ayağının üstünden geçen Ali Eymen Ö. yaralandı. Kazayı fark etmeyen sürücü, yoluna devam ederken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ifadesine başvurmak üzere sürücüyü arıyor.

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#İnegöl#Bursa#Kaza

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