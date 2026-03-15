Kaldırımda motosiklet kullanan maganda 5 yaşındaki çocuğa çarptı

#Trafik Kazası#Motosiklet Kazası#Manavgat
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2026 14:59

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda seyreden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motorlu bisiklet, 5 yaşındaki çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. Küçük çocuğun çarpmanın etkisiyle başını banka çarpıp ölümden döndüğü ve çocuğunu gören annesinin panik anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda 15 yaşındaki Tunahan D.'nin kullandığı 07 CHU 963 plakalı motorlu bisiklet, kuruyemişçiden çıkan 5 yaşındaki Muhammet El Hamza'ya çarptı.

Kaza anı ve kazayı görüp iş yerinden çıkan annesinin panik anları güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk başını kaldırımda bulunan banka çarparak yaralandı.

Küçük Muhammet 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de aynasının takılı olmadığı belirlendi.

Motorlu bisiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 40 bin TL, kaldırımda motorlu bisiklet kullanmaktan 5 bin TL, motorlu bisikletin aynasının olmamasından bin TL, motorlu bisiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL para cezası uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
