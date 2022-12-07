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Kaldırımda gelen ölüm

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Çankaya#Ölüm
Kaldırımda gelen ölüm
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Ankara Çankaya’da 30 Kasım’da arkadaşının evine gitmek için kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Altun Tepe’ye (68), İ.G.Ö. yönetimindeki 06 BLB 511 plakalı hafif ticari araç çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun Tepe, yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. İstinat duvarından savrulması güvenlik kamerasına yansıyan Altun Tepe, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö., gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki ifadesinde araç içerisinde bir eşyayı almak isterken kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktığını söyledi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altun Tepe’nin eşi Hikmet Tepe, “Büyük bir acı. Çok sevgili 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı” dedi.

 

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#Ankara#Çankaya#Ölüm

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