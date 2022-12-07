Kaldırımda gelen ölüm

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Çarpmanın etkisiyle savrulan Altun Tepe, yol kenarında 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından alt yola düştü. İstinat duvarından savrulması güvenlik kamerasına yansıyan Altun Tepe, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan araç sürücüsü İ.G.Ö., gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki ifadesinde araç içerisinde bir eşyayı almak isterken kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktığını söyledi. Sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Altun Tepe’nin eşi Hikmet Tepe, “Büyük bir acı. Çok sevgili 46 yıllık eşimi kaybettim. Çok üzüldük. Dünyamız karardı” dedi.