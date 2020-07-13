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Mesut IŞIK/DHA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Kaldırımda çırılçıplak yürüdü

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Kaldırımda çırılçıplak yürüdü
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kimliği belirsiz kişi, gece caddedeki kaldırımda çırılçıplak yürüdü. Polisin yakaladığı kişi, akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılınca evine bırakıldı.

Olay, gece saatlerinde, Çayırova ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda çırılçıplak yürüyen kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen kişiyi ekip aracına alarak, polis merkezine götürdü. Akli dengesinin yerinde olmadığı anlaşılan kişi, kıyafet giydirildikten sonra evine bırakıldı.

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