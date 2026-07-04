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Kaldırımda çay içerken başına gelene inanamadı: Şikayetçi oldu! 'Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum'

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#Hatay#Sağlık Ekipleri Müdahale#Çay
Kaldırımda çay içerken başına gelene inanamadı: Şikayetçi oldu Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 16:27

Hatay’da kıraathanenin önünde kaldırımda çay içen Selim Yıldız’ın (55) başına, 2 katlı binadan kopan beton parçası düştü. Hastanede başına 11 dikiş atıldıktan sonra taburcu edilen Yıldız, bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

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Olay, önceki gün öğle saatlerinde İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kıraathanenin önünde oturup, çay içen Selim Yıldız’ın başına, iki katlı binadan kopan beton parçası düştü.

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Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kaldırımda çay içerken başına gelene inanamadı: Şikayetçi oldu Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yıldız’ı İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürdü. Başına 11 dikiş atılan Yıldız, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yıldız, polis merkezine giderek bina sakinlerinden şikayetçi oldu.

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‘ORADA ÇOCUK DA OLABİLİRDİ’

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Yaşananları anlatan Selim Yıldız, “Kaldırımda sohbet ederken, başıma beton parçaları düştü. Ani gelişen bir olaydı. Halka açık bir yer, önlem alınması gerekiyor. Orada bir çocuk da olabilirdi. Taş düşünce aniden yere yığıldım. Ciddi bir kanamam vardı. Hastanede dikiş attılar. Ayağımı ve kolumu hareket ettiremiyorum” diye konuştu.

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Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

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#Hatay#Sağlık Ekipleri Müdahale#Çay

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