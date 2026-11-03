Kaldırımda bekleyen kadına tokat attı: "Kolum çarptı" savunması tutmadı

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Olay, Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri önünde bekleyen S.E. (46), arkasından yaya olarak gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından sol kulağına gelecek şekilde yüzüne şiddetli tokat atıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu.

Olayın ardından şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 6 suç kaydı olan şüpheli Tolga Ç.’yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı. Şüpheli, ifadesinde müştekiye isteyerek vurmadığını, kolunun yanlışlıkla S.E.’ye çarptığını söyledi.

Kadının alınan sağlık raporunda işitme kaybı bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı ve yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu belirtildi.

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Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Tolga Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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