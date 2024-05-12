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Kaldırıma park edenlerin lastikleri bıçaklandı

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#Beyoğlu#Araba#Lastik
Kaldırıma park edenlerin lastikleri bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 07:00

Beyoğlu’nda bir şüpheli, kaldırım üzerinde park halindeki 11 aracın lastiğini bıçakla patlatarak kaçtı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta kaldırımda park halinde bulunan 11 aracın lastiği dün sabaha karşı bıçakla yarıldı. Saldırgan kaçarken sabah saatlerinde araçlarının başına gelince lastiklerinin patlak olduğunu gören sürücüler, polise haber verdi. Gelen ekipler, sokağa şerit çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. 11 aracın tekerinin aynı şekilde bıçakla patlatıldığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra lastikleri bir kişinin patlattığını tespit eden polis, eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaldırıma park edenlerin lastikleri bıçaklandı

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‘KALDIRIMA PARK EDİLİYOR DİYE OLABİLİR’

Daha önce de arabasının çizildiğini iddia eden Ramazan Gülmez, “Bir ay falan oluyor bizim araba burada duruyordu. Yan tarafından anahtar ile komple çizmişler. Şu anda da milletin arabasının tekerini patlatmışlar. Kasten yapılan bir şey bu zaten, vatandaşa yazık günah. Kimin yaptığına bir şey söyleyemiyorum ama yapan insan bu mahalleden herhangi birisidir yani muhakkak. Kaldırıma park ediyorlar diye olabilir” dedi.

Kaldırıma park edenlerin lastikleri bıçaklandı

‘ŞAKA SANDIM’

Lastiği patlatılan araçlardan birinin sahibi olan Eren Arslan “Tek benim arabamın lastiğinin patladığını sanmıştım. Daha sonra diğer araç sahipleri de geldi. Onların da kimisinin 2 lastiğini kimisinin de 3 lastiğini bıçakla patlatmışlar. Sokaktan aşağıya doğru indim, tüm araçları tek tek bıçaklamışlar. Polise haber verdik, kimisi o halde işe gitti. Kimisi de lastiği değiştirip o şekilde gitti. Park yeri kavgası desek, mahalle sakinleri ile öyle bir tartışmamız yok” ifadelerini kullandı.

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#Beyoğlu#Araba#Lastik

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