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Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü

#Muğla#Bodrum#Kaza
Kaldırıma çıkan otomobilin çarparak duvara sıkıştırdığı İngiliz turist öldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü E.T.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak çarptığı İngiliz turist Patrica Bernadette Ward (71), yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Adnan Menderes Caddesi ile Gümbet Barlar Sokağı’nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen E.T. yönetimindeki 16 EC 714 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan İngiliz turist Patrica Bernadette Ward’a çarptı. İngiliz turist, otomobil ile duvar arasında sıkışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ward’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Wards’ın cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan E.T., işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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#Muğla#Bodrum#Kaza

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