Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#İzmit#Kaza
Kaldırıma çarpan otomobil takla attı: 1 ölü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 03:29

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, kaldırıma çarpan otomobilin takla attığı kazada Yusuf Ali Çolak (16) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Berat Kınalı yönetimindeki 65 AC 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yusuf Ali Çolak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Berat Kınalı ise kazayı yara almadan atlattı. Hayatını kaybeden Yusuf Ali Çolak’ın emniyet kemerini takmadığı öne sürülürken, polis, kaza yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Yusuf Ali Çolak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepki Gittiği yer dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Gittiği yer dünyanın iliğini kemiğini sömürenlerin kapısı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#İzmit#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos

BAKMADAN GEÇME!

İzdiham herkesi bulabilir O anlarda neler yapılabilir Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın

İzdiham herkesi bulabilir! O anlarda neler yapılabilir? 'Bir şeyi düşürürseniz almaya çalışmayın'

#İzdiham
Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

Asırlara meydan okuyorlar: Mutlaka görülmesi gereken kaleler | 13 ŞEHİR 15 ADRES

#Rota
Bezosa eski hizmetçisi dava açtı İddialar çok ciddi: 14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk

Bezos'a eski hizmetçisi dava açtı! İddialar çok ciddi: '14 saat aralıksız çalıştırıldık, tuvalete gidemediğimizden hasta olduk'

#Jeff Bezos