Kaldırıma bırakılan valiz paniğe neden oldu

Olay öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişinin yol kenarına koyduğu eski valiz, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine gelen polis, valizin olduğu yere güvenlik şeridi çekerek, kaldırımı yaya geçişine kapattı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede valizin boş olduğunu belirledi. Bunun üzerine güvenlik şeridi sökülerek vatandaşların geçişine izin verildi. Valizin atılması için kaldırıma bırakıldığı öğrenildi.