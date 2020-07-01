MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKaldığı odada cansız bedeni bulundu
GeriGündem Kaldığı odada cansız bedeni bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

Kaldığı odada cansız bedeni bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kırıkkale'de bir kişi otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, temizlik için girdikleri odada bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını fark etti.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Yusuf Çil (38) olduğu tespit edildi.

Çil'in cesedi, savcının incelemesinin ardından önce Kovid-19 testi için Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, daha sonra ise otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle